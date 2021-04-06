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Matkap hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı

Osmaniye’de bir apartmanın bodrum katından üç adet matkap çalan hırsızlık şüphelisi önce güvenlik kameralarına daha sonra polise yakalandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:42, 06/04/2021
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Rahime Hatun Mahallesi 9040 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katından üç adet matkap çalındı. Matkapların çalındığını fark eden matkap sahibi durumu polise bildirdi.

Hırsızlık olayının yaşandığı apartmana intikal eden Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Şube Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde apartman girişinde bulunan güvenlik kamerasını inceledi.

Görüntüleri izleyen ekipler matkapları çalan hırsızlık şüphelisi şahsın H.Y. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takip sonucunda H.Y. ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (İHA)

bodrum Osmaniye
Yayınlanma Tarihi:08:35,