Matkapla delip 200 bin lira çalan iki hırsız tutuklandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Nisan 2021 Pazartesi günü Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinin çelik para kasasından 200 bin lira çalınması olayı ile ilgili çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, iş yerine giriş ve çıkış anları güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilen ve çelik kasayı matkapla delerek 200 bin lira çaldığı tespit edilen şüpheli şahıslar yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli şahıs, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)