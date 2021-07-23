Mehmetçik, Pençe-Yıldırım bölgesinde operasyonlarına devam ediyor

Bakanlığın Twitter hesabında, Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Yıldırım operasyonuna katılan Mehmetçiğin fotoğrafları paylaşıldı.

‘Kahraman Mehmetçiğimiz, Pençe-Yıldırım bölgesinde tüm zorluklara rağmen asil milletinden aldığı sevgi ve güçle operasyonlara kararlılıkla devam ediyor’ notuyla yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin zorlu arazi şartlarına rağmen operasyonlarını sürdüğü görüldü.

Paylaşımda ayrıca, “Güç aldık birbirimizden, Aştık nice zorlukları, El ele, yürek yüreğe, Dalgalandırdık Al Bayrağı” ifadelerine yer verildi. (DHA)