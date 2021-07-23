Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Mehmetçik, Pençe-Yıldırım bölgesinde operasyonlarına devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım bölgesinde Mehmetçiğin tüm zorluklara rağmen operasyonlara kararlılıkla devam ettiğini açıkladı.

Güncellenme: 15:59, 23/07/2021
HaberlerGünün İçinden
Mehmetçik, Pençe-Yıldırım bölgesinde operasyonlarına devam ediyor

Bakanlığın Twitter hesabında, Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Yıldırım operasyonuna katılan Mehmetçiğin fotoğrafları paylaşıldı.

‘Kahraman Mehmetçiğimiz, Pençe-Yıldırım bölgesinde tüm zorluklara rağmen asil milletinden aldığı sevgi ve güçle operasyonlara kararlılıkla devam ediyor’ notuyla yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin zorlu arazi şartlarına rağmen operasyonlarını sürdüğü görüldü.

Paylaşımda ayrıca, “Güç aldık birbirimizden, Aştık nice zorlukları, El ele, yürek yüreğe, Dalgalandırdık Al Bayrağı” ifadelerine yer verildi. (DHA)

İlginizi ÇekebilirMehmetçik, PKK/YPG hedeflerini vurduMehmetçik, PKK/YPG hedeflerini vurdu
asker Bebek Irak Milli Savunma Bakanlığı Nice PKK Terör terör örgütü Twitter