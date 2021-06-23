Meral Akşener yarın Yomra’da

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Trabzon'a yapacağı ziyaret hakkında bilgi veren İl Başkanı Azmi Kuvvetli, Akşener'in milletin sesi olmaya devam ettiğini söyledi.

ESNAFLA BULUŞACAK

İl Başkanı Kuvvetli, Genel Başkan Akşener'in Yomra, Akçaabat ve Ortahisar ilçelerinde esnafları ziyaret edip sorunlarını dinleyeceğimi belirterek, “Bu sorunların çözümü için her zaman olduğu gibi hükümete uyarısını yapacak” dedi.

SALDIRIYA UĞRAYAN BELEDİYE BAŞKANI BIYIK'I ZİYARET EDECEK

Akşener'in Yomra ilçesine yaptığı ziyarette, bir süre önce silahlı saldırıya uğrayan İYİ Partili Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ı da makamında ziyaret edeceği belirtildi.