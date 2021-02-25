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Meral Şen’in katili tutuklandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kendisini alkollü olduğu gerekçesiyle fabrika yönetimine şikayet eden iş arkadaşı Meral Şen'i (40), sokak ortasında bıçaklayarak öldüren fabrika işçisi Erkan Şenol, tutuklandı.

Güncellenme: 19:14, 25/02/2021
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Meral Şen’in katili tutuklandı

Olay, 18 Şubat Perşembe günü saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 196 Sokak’ta meydana geldi.

2 çocuk annesi Meral Şen, temizlik ürünleri üretilen fabrikadaki gece vardiyasına gitmek için yolda servis beklediği sırada, iddiaya göre, kendisini alkollü olduğu gerekçesiyle fabrika yönetimine şikayet eden iş arkadaşı Erkan Şenol tarafından bıçaklandı.

Saldırgan beyaz renkli otomobille kaçarken, kadını kanlar içerisinde yatarken gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Sağlık ekiplerince ağır yaralı halde Kemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şen, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Meral Şen’in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan otopsinin ardından teslim alınan cenaze, toprağa verildi.

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapan polis ekipleri, şüphelinin kaçarken kullandığı otomobili Nazarköy Mahallesi yakınlarında terk edilmiş olarak buldu.

Polis, Erkan Şenol’u ise geçen salı günü saklandığı evde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. DHA

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