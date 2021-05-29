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Meriç Nehri, doğal sit-nitelikli koruma alanı ilan edildi

Edirne'de, Türkiye ile Yunanistan sınırını oluşturan Meriç nehrinin il merkezinde kalan kısmı, doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı ilan edildi.

Güncellenme: 19:49, 29/05/2021
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Meriç Nehri, doğal sit-nitelikli koruma alanı ilan edildi

Edirne Valiliği’nden yapılan açıklamada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2023 hedefleri doğrultusunda her yıl korunan alan miktarının yüzde 30 artırılması doğrultusunda, Edirne’de yeni koruma alanlarının belirlendiği açıklandı.

Türkiye ile Yunanistan sınırını oluşturan Meriç nehrinin ilk merkezinde kalan kısmı ile Enez ilçesinin Çandır köyü koruma alanı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada “Edirne ilimizde doğal güzellikleri ve jeolojik açıdan ender bulunan Edirne ili, Enez ilçesi Çandır köyü ve Edirne merkez ilçesi, Meriç Nehri (merkezde kalan kısmı), Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak tescil edilmiştir” ifadeleri kullanıldı. DHA

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Edirne Türkiye Yunanistan