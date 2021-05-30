Mersin sahilindeki tuvaletler yine tahrip edildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yeniden yapılandırarak daha modern ve nezih bir alan haline getirdiği Kültür Park'taki tesisler, yeniden şehir magandalarının hedefi oldu. Park ve Bahçeler Dairesi'nin sorumluluk alanında bulunan tesisler, geçtiğimiz kasım ayında saldırıya uğrayarak tahrip edilmişti. Benzer bir çirkin saldırı sonucu tuvaletler ve personel odaları kullanılamaz hale geldi.

Vatandaşların keyifle vakit geçirdiği Kültür Park'ta bulunan halka açık tuvaletler ve personel odaları, şehir magandaları tarafından saldırıya uğrayarak, tahrip edildi. Tahrip edilen bir diğer alan da Mezitli ilçesi Davultepe mahallesinde yer alan Vivaldi Sitesi önündeki tuvaletler oldu. Kış sezonu ve tam kapanma döneminde kapalı bulunan tuvalet, vatandaşların kullanıma açılmadan tahrip edildi.

KAYNAKLAR HEBA OLUYOR

Büyükşehir Belediyesi'nin Mersinli vatandaşların kullanımı için maddi kaynak ayırarak inşa ettiği alanlar kimliği belirsiz kişiler tarafından belirli aralıklarla tahrip ediliyor. Ekiplerin onardığı tesisler bir süre sonra yeniden saldırıya uğruyor. Hem harcanan emek hem de maddi kaynaklar heba ediliyor.

ONARIMLAR DEVAM EDİYOR

Tuvaletlerin kapılarını, lavabolarını, klozetlerini, klozet rezervuarlarını, engelli tutunma barını, aynaları, kağıt havlulukları kıran kişilerin oluşturduğu çirkin görüntüler, Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri tarafından ortadan kaldırılıyor. Onarıma alınan tuvaletlerin yeniden vatandaşların kullanımına açılması için ekipler hummalı bir şekilde çalışıyor. Personel odasına hem dış kısımdan hem de iç kısımdan zarar veren magandalar kapıları kırarak girdi. İç tefrişata ve duvarlara zarar verdi.

HALKIMIZIN CEBİNDEN ÇIKAN PARALARLA BURALAR YAPILIYOR

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda Genel Saha Amiri olarak görev yapan Turgay Altıner, Vivaldi Sitesi önünde bulunan tuvaletlerin vatandaşların talebi doğrultusunda yapıldığını, bu tuvaletlerin üç kez saldırıya uğradığını söyledi. Altıner, “Burası yazın halk sirkülasyonunun çok olduğu bir bölge. Bu bölgede tuvalet olmadığı için halkımız bizden talep etmişti. Büyükşehir Belediyesi olarak biz burayı yaptık ama bazı vandalların WC'leri bu hale getirdiğini görüyorsunuz. Bu üçüncü seferdir tamirattan geçirişimiz. Biz en son demir kapı yaptırmıştık ama içeride hiçbir şey bırakmamışlar. Bunu yaptırmak da bir çözüm değil. Halkın buna sahip çıkması lazım. Bunu yapan kişileri kınıyoruz” dedi.

Binanın her tarafına zarar verildiğini sözlerine ekleyen Altıner, “İçeride hiçbir şey bırakmamışlar. Aynadan klozetlere, kapıya, kapı kilitlerine kadar hiçbir şey bırakmamışlar. Her şeyi yağmalamışlar. Artık bilerek yapılan bir şey diye düşünüyoruz” diye konuştu.

HEM VATANDAŞIMIZI MAĞDUR EDİYOR HEM DE BİZİM HİZMETİMİZİ ZORLAŞTIRIYOR

Kültür Park Saha Sorumlusu Kerem Açıkel ise Yunuslu Göbek bölgesinde engelli vatandaşların kullanımında olan WC'de ve birinci bölgede bulunan personel odasında yapılan tahribatları anlattı. Açıkel, “Maalesef bu son 24 saat içerisinde olan bir olay. Engelli tutacağı seramik kırılarak koparılmış. Biz bu malzeme tedariğini anında yapıyoruz ama yetiştiremez duruma geldik. 24 saatte gördüğünüz gibi çöp kutularımız, tuvalet kağıtlarımız, engelli tutacağımız sürekli kırılmakta. Bilinçli ya da bilinçsiz yapılan bu hareketler hem vatandaşımızı mağdur ediyor hem de bizim hizmetimizi zorlaştırıyor. Bu yüzden hepimizin sosyal aktivite alanı olan bu Kültür Parkımıza halkımızın daha duyarlı olmasını istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kültür Park'ta birinci bölge olarak adlandırılan kısımdaki personel odasının da son 24 saat içinde tahrip edilen bir diğer alan olduğunu söyleyen Açıkel, şunları söyledi: Betonların hepsi kırılmış, kapı kilidimiz zorlanmış. Aynı zamanda yan taraftaki pencerenin camları kırılmıştı. Vatandaşlarımızdan bu konuda biraz duyarlı olmalarını istiyoruz. Çünkü gerçekten sizlere hizmet etmek bizim için bir şeref ve onur ama bu yapılan hareketler bizim hizmetlerimizi aksatıyor ve belediyemiz ciddi anlamda zarara uğruyor.