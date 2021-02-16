Mersin’de çevrecilerin zaferi

Mersin İdare Mahkemesi, Petrokimya Sanayi A.Ş.'nin Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'nde Toros Tarım’ın arazisi üzerinde yapacağı polipropilen tesisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporunun iptali ile ilgili Mersin Barosu'nun açmış olduğu davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz kararı, “Bu çevre mücadelesinde alınan önemli bir zaferdir. Kazanan doğa oldu, kazanan yaşam oldu, kazanan Mersin oldu” diyerek yorumladı. Yeşilboğaz, şunları söyledi:

KAZANAN YAŞAM OLDU

– Mersin Çevre ve Doğa Derneği ile diğer bileşenlerle birlikte Mersin halkının sağlıklı bir ortamda yaşaması, çevrenin ve doğadaki canlıların daha fazla zarar görmemesi adına açmış olduğumuz ve Mersin halkının bir bütün olarak yanında durduğu, her zaman için savunduğu bu davada mahkeme, bilirkişi raporları doğrultusunda ÇED raporunun olumlu olmadığı yönünde bir kanaat edinmiş olacak ki, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

– Bu çevre mücadelesinde alınan önemli bir zaferdir. Bizim Anayasal olarak sağlıklı çevrede yaşama hakkımızın mahkeme tarafından da tescillenmesi, korunması anlamına gelmektedir. Mersin kamuoyunun gözüaydın olsun diyoruz. Çevre mücadelesine destek veren, mücadeleye katkı sunan tüm Mersinlilere ve tüm bileşenlere bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kazanan doğa oldu, kazanan yaşam oldu, kazanan Mersin oldu.