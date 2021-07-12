Mersin’de iki köpeğe eziyete ceza

Mersin'de anne köpeği ile yavrusunu elektrikli bisiklete bağlayarak eziyet ettiği belirlenen Suriye uyruklu Alali Aldıkkıl'e bin 33 TL para cezası uygulandı. Anne köpek ile yavrusuna yapılan eziyet vatandaşlar tarafından sosyal medya üzerinden tepki gösterildi.

Merkez Toroslar ilçesi Yalınayak mahallesi otoban yan bağlantı yolunda sabah saatlerinde bir şahsın elektrikli bisikletine bağladığı iki köpeği sürüklediği yönünde polise ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekibi kısa sürede bölgeye ulaştı. Ekibin takibi sonucu Alali Aldukkıl kısa sürede yakalandı.

‘HAYVANA EZİYET’ SUÇUNDAN CEZA

Köpek ve yavrusu muhafaza alınarak Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi. Alali Aldukkıl'a ise 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre ‘Hayvana eziyet' suçundan bin 33TL ceza uygulanarak serbest bırakıldı.

Suriye uyruklu kişinin köpek anne ile yavrusunu elektrikli bisiklete bağlayarak arkasından sürüklemesiyle ilgili görüntülerbir vatandaş tarafından çekilyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Bunun üzerine vatandaşlar eziyet görüntülerena sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösterdiler.