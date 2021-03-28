Mersin’de kadınların İstanbul Sözleşmesi tepkisi dinmiyor

Mersin Kadın Platformu üyelerinin İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile feshedilmesine tepkisi dinmiyor. Sözleşmenin tek taraflı feshine tepki gösteren kadınlar, cumartesi akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesinde Kuşimato Sokağı'nda toplandı. Kadınlar “İstanbul Sözleşmesi bizim vazgeçmiyoruz” pankartı ile “Sizin değil bizim kararımız”, “Kadın cinayetlerini acil önle”, Kadın cinayetleri politiktir”, Yobaz olma efsane ol”, Barikatı aşmamız çok incitmiş, incinirsin yine de sen bilirsin” gibi dövizler açtı.

Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” şeklinde slogan atarak yürüyüşe geçen kadınların, önü cadde girişinde Çevik Kuvvet polisleri tarafından kesildi. Polislerin ceza yazacaklarını söylemelerine ve arbedeye rağmen kadınlar, Çevik Kuvvet barikatını aşarak Özgecan Aslan Barış Meydanı’na kadar yürüdü. Meydanda kadınlar adına açıklama yapan Çiğdem Serin, sözleşmeden çıkılmasının demokrasi için kara bir leke olduğunu söyledi.

“YAŞAM HAKKINI KORUMAK İKTİDARIN GÖREVİDİR”

Sözleşmeden çekilme kararının Anayasa'ya ve uluslararası insan hakları hukukuna aykırı olduğunu söyleyen Serin, “İnsan haklarına aykırı faaliyette bulunmak devletin yetkisini açıkça kötüye kullanmaktır. Sözleşme net bir şekilde, kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi, şiddete uğrayanın korunması, şiddet uygulayanın uzaklaştırılması ve cezalandırılmasının sorumluluklarını devletlere yüklüyor.

İktidar bu sorumluluklarını yerine getiremediği gibi, öldürülen kadınlar ve LGBTİ+ ların eşit yurttaşlar olduğunu ve bütün yurttaşların yaşam haklarını korumak iktidarın görevi olduğunu anlamakta zorlanıyor. Yurttaşlarının yaşam hakkını sağlayamadığı gibi katledilen kız kardeşlerimizin hesabı sorulmasın istiyor. Altında kalacağı hesaptan kurtulmak için de sözleşmeyi bahane ediyor” ifadelerini kullandı.

“6 ARKADAŞIMIZA CEZA KESİLDİ”

Açıklamasında 20 Mart’taki eylemde Mersin Kadın Platformu üyesi 6 kadına kesilen cezaya da değinen Serin, şunları söyledi:

“Mersin Kadın Platformu üyesi 6 kadın arkadaşımıza geçen hafta 20 Martta İstanbul Sözleşmesi bizim dediğimiz, hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz dediğimiz için yine idari para cezası kesildi. Erkek zihniyet bizi para cezalarıyla terbiye etmeye çalışıyor. Ne cezalarınız ne de barikatlarınız bizi yıldıramayacak!”

Basın açıklamasının ardından türküler eşliğinde halay çeken grup üyeleri olaysız dağıldı.