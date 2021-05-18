Mersin’de orman nöbetine jandarma engeli

Mersin'in oksijen deposu olarak bilinen Yenişehir ilçesine bağlı Emirler Mahallesindeki 190 dönüm alandaki 10-20 yaş arasındaki çam ağaçlarının gençleştirme gerekçesiyle kesilmesine karşı çevrecilerin ve bölge halkının 2 hafta önce başlattığı eylem jandarma engeline takıldı.

Çevreciler ve vatandaşlar nöbet öncesi köy meydanında toplandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan köy meydanında toplananların yanına giderek destek verdi. Daha sonra nöbet için çevreciler, muhtarlar ve mahalle halkı kesimin yapıldığı alana gitti. Jandarma ekipleri kalabalığın kesim yapılan alana yaklaşmasına izin vermedi. Yenişehir Kaymakamlığı'nın mahalle muhtarlarına söz konusu alan dışında başka bir alanda ağaç kesiminin yapılmayacağını belirtmesi üzerine çevreciler olay yerinden ayrıldı.

MİMARLAR ODASI: KENTİN ORMANINI YOK ETMEYE KARAR VERMİŞLER

Çevrecilerin arasında bulunan Mimarlar Odası Mersin Şube Başkanı Ünal Şahin, yaklaşık 2 haftadır Emirler'deki mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Yapılan eylemler sonunda ağaç katliamının zaman zaman geçici olarak durdurulduğunu anlatan Şahin, “Milletvekilleri, meclis üyeleri, belediye başkanları geliyor anlatmaya çalışıyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü kentin ormanını yok etmeye karar vermiş. Bizde mücadele ediyoruz. Kendilerince haklı sebepleri var ancak haklı sebeplerin hepsi bilimsellikten evrensel değerlerden uzak, yere basmayan gerçekler. Tamamen talan edecekler. Ağaç katliamı yapacaklar. Sadece devletin bunlara koyduğu kotayı yerine getirmek için yaptıkları bir takım politikalar var. Bilime, ormancılık yasalarına uyan bir şey yok” ifadelerini kullandı.

“MİLLETVEKİLLERİ İLE KAYMAKAMLA GÖRÜŞTÜK KİMSE DURDURAMIYOR”

Bölgedeki ağaç kesiminin yaklaşık 190 dönüm alanda devam ettiğini ifade eden Şahin şunları söyledi:

*Kentin kuzeyinde kalan 40 bin hektar alandan 19 hektar alan şu anda yok ediliyor. Kaymakamla, milletvekilleri ile görüşüldü fakat kimse durduramıyor.

*Kendilerine göre bir gerekçe buluyorlar ama hiçbir haklı tarafları yok. Bilimsellikten uzak, endüstriyel plantasyon dedikleri bir orman kesimi var. Yenileme diyorlar. Burası kurak bir iklim.

*Öyle bir şey olmuyor hepsi yalan dolan. Ektikleri ağaç 3 senede ancak 10-15 santim büyüyebiliyor. Yalan söylüyorlar bu yalanlarını sonsuza kadar devam ettirecekler. Kenti ormansız susuz ve heyelana maruz bırakacaklar. Böyle bir katliama bağıra bağıra gidiyoruz. Jandarma zoruyla bizi sahadan çıkardılar.

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