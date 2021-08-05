Mersin’de takla atan araç şarampole uçtu: 3 yaralı
Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Kazada hurdaya dönen araç içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekibince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza saat 18.00 sıralarında Mezitli ilçesine bağlı Bozon Mahallesi yolunda meydana geldi. Abdülkerim Beytekin yönetimindeki 38 H 2106 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda takla attıktan sonra şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü ile Sabri Şeker ile kardeşi Aziz Şeker yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada hurdaya dönen araçta sıkışan 3 yaralı itfaiye ekibince kurtarıldı. İlk tedavileri olay yerinde 112 ekiplerince yapılarak Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan araç sürücüsü Abdülkerim Beytekin ile Sabri Şeker'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza yapan araç vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.