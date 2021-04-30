Mersin’de tek kişilik esnaf eylemi

Mersin'de yıllardır okul kıyafeti satışı yapan küçük esnaf Ahmet Tozlu, ürünlerini sokağa sererek tek kişilik eylem yaptı. Çevredeki esnafların ve küçük çocukların da destek verdiği eylemde konuşan Ahmet Tozlu, zaten ağır sorunlarla boğuşan esnafın son alınan yaklaşık 20 günlük kapanma kararıyla da yok olmakla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Küçük esnafın eylemi merkez Yenişehir ilçesi Alanya Sokağı girişinde yapıldı. “Soğan patates istemiyoruz, esnafa destek istiyoruz, Esnaf ne yiyecek?, Zincir marketlere hayır, esnafları bitiriliyor, Zincir marketler köşeyi dönsün, küçük esnaf ölsün” şeklinde dövizler açıldı.

“İCRALIK OLAN OLANA”

Her geçen gün ağırlaşan yaşam koşullarına bir de uygulamaya konulan kapanma kararıyla sorunlarının içinden çıkılamaz bir duruma gelindiğini belirten Ahmet Tozlu, küçük esnafın içinde bulunduğu kötü durumuna bir de padememi tedbirlerinin eklenmesiyle tamamen çıkmaza girdiklerini söyledi.

Küçük esnafın inim inim inlediğini belirten Tozlu, “Benim gibi bu işi yapan esnafı salgın tedbirleri bitirdi. Eğitim sezonu öncesinde okulların açılmamasıyla satın aldığımız malımız elimizde kaldı. Malın ilk sahibi dolayısıyla bizim taahhüt ettiğimiz sürede bedelini ödeyemeyince ya kredi çekip ödüyor, ya da ödeyemediği için icralık olup işyerini kapatıyor. Etrafımızda bizim iş kolumuzun da içinde olduğu çok sayıda küçük esnaf işyerine koyduğu ürününü satamadı. Bu nedenle aracını, evini barkını satan kişiler var. Herkesin kredi borçları katlandı icralık olan olana” ifadelerini kullandı.

“DEVLET KÜÇÜK ESNAFA SAHİP ÇIKMALI”

Birçok dünya ülkesinde pandemi önlemleri nedeniyle uygulanan tam ve kısmi kapanmalar nedeniyle devletin küçük esnafa destek verdiğine vurgu yapan Ahmet Tozlu, şunları söyledi:

“Devletimizin en azından küçük esnafa el uzatması gerekir. Bittik, tükendik. Japonya’da bir mühendis yaptığı bir hatadan dolayı intihar ederek yaşamına son vermişti. Tüm dünyada bu olay ibretlik oldu. Türkiye’de ise binlerce insan ölüyor, kimsenin sorumluluk almaya niyeti yok. Bu da son derece üzücü bir durumdur. Ayrıca, zincir marketler de esnafın içinde bulunduğu sorunları kat be kat artırdı. Zincir marketler kanayan bir yaramız.”

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