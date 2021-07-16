Mersin’deki yangına giden ekip kaza yaptı: 2 yaralı

Sabah saatlerinde Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesinin yüksek kesimlerindeki kızılçam ormanında yangın çıktı.

Yangına çevre illerden de ekipler söndürme çalışmalarına yardım etmek için giderken, Denizli’nin Eskere İlçesi Orman İşletme Müdürlüğünden de destek ekip istendi.

Denizli’den şoför S.Ç. ve şef A.E. de 20 K 7560 plakalı orman işletme aracıyla yola çıktı.

Akşam saatlerinde Alanya’nın Okurcalar Mahallesine gelen S.Ç. ve A.E.’nin bulunduğu araca arkadan gelen A.Ç.nin kullandığı 07 AIE 860 plakalı kamyonet çarptı.

Kontrolden çıkan Orman İşletme Müdürlüğü aracı devrilerek yan yattı. Kazada S.Ç. ve A.E. hafif yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA