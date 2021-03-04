Mersin’in akciğerlerine dinamit döşemek istiyorlar

Mersin'in akciğerleri niteliğindeki Toroslar ilçesinin Ayvagediği ve Gözne mahallelerinde kurulmak istenen taş ocağına yönelik tepkiler sürüyor. Tarım alanlarının yok edilerek, doğanın kirletileceğini savunan sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, muhtarlar ve çevreciler Gözne Mahallesi’nde bir araya gelerek, “Yemyeşil Toroslarımızın doğasının taş ocağıyla kirletilmesine izin vermeyeceğiz” mesajı verdi.

10 MAHALLE ETKİLENECEK

“Temiz nefes almak istiyoruz, Tarım alanlarını yok etmeyin, Mahallemizde taş ocağı istemiyoruz, Geleceğimize sahip çıkıyoruz” dövizlerinin açıldığı basın açıklamasında konuşan Gözne'yi Sevenler Derneği Başkanı Hayrettin Zengin, “Taş ocağı açılacak yerlerde zeytin, katran, andız ağaçları yok edilecek. Yörüklerimiz hayvanlarını otlatamayacak. İçilecek temiz su kalmayacak” dedi.

Ayvagediği Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Kepir ise, taş ocağından 10 mahallenin olumsuz etkileneceğini savunarak, “Meralarımızın, çevremizin ve hemşehrilerimizin sağlığına kast eden bu taş ocağını bölgemizde istemiyoruz” diye konuştu.

BU TALANA İZİN VERMEYECEĞİZ

Mimarlar Odası Mersin Şube Başkanı Ünal Şahin de kendisinin de bu bölgede yaşadığını ifade ederek, “Bizim burada yaşamamızı imkansız hale getirmek istiyorlar. Bu talana asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

DİNAMİT DEĞİL, KUŞ SESİ DUYMAK İSTİYORUZ

Gözne, Ayvagediği, Musalı, Soğucak, Bekiralanı, Dalakderesi, Darısekisi ve Evrenli mahalle muhtarları da Toroslar'da dinamit değil, kuş sesi duymak istediklerini vurguladılar. Bu mahallelere giden su kanallarının da taş ocağı nedeniyle etkileneceği ifade edilirken, temiz suya erişimin en temel hak olduğunu savunan muhtarlar, Mersin'in tüm dinamiklerinden destek beklediklerinin altını çizdiler.