Mesai takibi için fotoğraf uygulaması iptal edildi

Eskişehir’de Şehir Hastanesi’nde başlatılan sağlık çalışanlarının mesai takibini yapmak için giriş ve çıkışlarında fotoğraflarının çekilmesi uygulamasına yargı izin vermedi.

MESAİ TAKİBİ FOTOĞRAFLA YAPILIYORDU

Eskişehir Şehir Hastanesi tarafından geçtiğimiz tıl başlatılan bir uygulama ile sağlık çalışanlarının hastaneye giriş ve çıkışlarını takip etmek amacıyla hastaneye giriş ve çıkışlarında fotoğraflarının görüntülenmesi uygulaması başlatılmıştı. Eskişehir Bilecik Tabip Odası uygulamanın yanlış olduğunu öne sürerek konuyu yargıya taşıdı. Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nde görülen davada, Eskişehir Bilecik Tabip Odası avukatları Eskişehir Şehir Hastanesi personelinin mesai takibi için giriş ve çıkışlarda fotoğraf çekilmesi uygulamasının kaldırılmasını talep etti. Eskişehir Bilecik Tabip Odası avukatı Heval Yıldız Karasu, Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimliği işleminin; hekimlerin görevlerinin süreyle bağlı olmadığı, çoğu zaman ve genellikle mesai saatleri dışında fazla çalışma yaptıkları, girişlerde manyetik kart okutulması yanında fotoğraflama yapılması gerektirecek bir zaruretin bulunmadığı, çekilen fotoğrafların kişisel veri niteliğinde olduğu, işlenebilmesinin ancak kanunda açık düzenleme bulunması yahut ilginin açık rızası bulunması halinde mümkün olduğu, mesai takibi için kişisel verilerin işlenmesine cevaz veren açık bir düzenleme bulunmadığı gibi idare tarafından ilgililerin açık rızasının alınmadığı, bahse konu verilerin temel hak ve özgürlüklerden olduğundan Anayasanın 13. maddesi gereği sınırlanmasının ancak kanunla olabileceği, uygulamanın amaçla bağlantılı olmakla beraber sınırlı ve ölçülü olmadığı, uygulamanın gereklilik arz etmediğini öne sürdü.

YARGI UYGULAMAYA İZİN VERMEDİ

Eskişehir 1. İdare Mahkemesi, Eskişehir Şehir Hastanesi personelinin mesai takibi için giriş ve çıkışlarda fotoğraf çekilmesi uygulamasında fotoğrafların kayıt altına alınıp alınmadığının tespit edilememesi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince uygulamanın kaldırılması talebiyle yapılan başvurunun reddine karar verdi.

HASTANELER FABRİKA DEĞİLDİR

Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nin verdiği kararı SÖZCÜ için değerlendiren Eskişehir Bilecik Tabip Odası avukatı Heval Yıldız Karasu, hastanelerin fabrika gibi görüldüğünü söyledi. Karasu, “Doktorluk mesleği öyle bir meslek ki öyle saatle maatle yürütülecek meslek değil. İnsanlar sabah saat 08.00’da bir ameliyata girer, ameliyatta bir gelişme olur, beklenmedik bir durum oluşur ve ameliyat uzayabilir, saatlerce sürebilir. Böyle bir durumda doktor ‘mesaim bitti’ diyerek ameliyatı yarım bırakıp çıkabilir mi? Ameliyat iyi geçer erken çıkabilir. Doktorluk mesleğinin o kendi içerisindeki dinamitlerini anlamadan, gözetmeden yapılan bir uygulamaydı. Asıl sorun zaten, hastaneler artık böyle bir insanların iyileşmesi üzerine ya da doktorluk mesleği sağlık hizmetinin yürütülmesi üzerine değil de bir fabrika gibi yürütülmeye çalışıldığından, hastaneleri bir fabrika gibi gördüklerinden hastanelerde çalışanları da robotlaşmış insan sistemi gibi görüyorlar. Oysa ne sağlık hizmetinin içeriyi bu kart sistemine uygun ne de doktorluk mesleğinin kendi içindeki o dinamikleri uygun. Bir de bunlar kart sistemini bunu abartıp fotoğraflaştırmaya çalıştılar. Fotoğraflama sistemi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na da aykırı. Doktorlar bunun üzerine yaptıkları işi algılandıkları gerekçesiyle bir dava açtılar. Fotoğraf kişiye özel bir şeydir. Her ne kadar onlar saklamadıklarını söyleseler de bir insanın girip çıkmadığını anlamak yeterli. Fotoğrafa ne gerek var? Mahkeme de zaten fotoğraf konusundan uygulamayı iptal etti” şeklinde konuştu.