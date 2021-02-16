Metin Kaplan beraat etti

Fahrettin Öztürk/SÖZCÜ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Muhammet Metin Kaplan'ın avukatı Hüsnü Tuna geldi.

Metin Kaplan’ın avukatı Tuna, “söz konusu yapının Anıtkabir’e silahlı eylem yapacağına ilişkin iddiada bulunuldu. Ancak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden gelen yazıya göre herhangi bir saldırıya yönelik uçak tutulduğu gerçek dışıdır. Müvekkiliin beraatini talep ederim” dedi.

KARAR

Mahkeme heyeti, sanık Metin Kaplan’ın suç işlediğine dair her türlü kuşkudan uzak, hukuka uygun kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatine hükmetti.

Metin Kaplan'ın beraat kararının kesinleşmesinin ardından hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin de kaldırılmasına da karar veren mahkeme, Kaplan’a tutuklu kaldığı süre nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabileceğini bildirdi.

NE OLMUŞTU

Almanya’daki yasadışı Anadolu Federe İslam Devleti/ İslami Cemaat ve Cemiyetler Birliği (AFİD/İCCB) örgütü yöneticisi Muhammet Metin Kaplan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 75. yılı kutlama törenleri sırasında Anıtkabir’e patlayıcı yüklü uçakla saldırı ve Beyazıt Camii ile Fatih Camii’ne silahlı eylem planladığı ve bu yönde talimat verdiği iddiasıyla tutuklanmıştı. 17,5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 12 yıl cezaevinde kalan Kaplan hakkında 2016 yılında yeniden yargılama ve tahliye kararı verilmişti.