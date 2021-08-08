Metruk binada yangın çıktı, mahalleli tedirgin oldu

Aydın'ın Efeler ilçesindeki metruk bir binada çıkan yangın kısa süreli panik oluştururken, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

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Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi 1318. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallede bulunan metruk binanın bahçesindeki kuru otlar ve çöpler henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu.

Dumanları gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edilirken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Son günlerde yaşanan yangınlar dolayısıyla mahalleli tedirgin olurken, bölgelerdeki yangınlar dolayısıyla nöbetçi olarak merkezde kalan itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)