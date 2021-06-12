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Meyve suyu kutusundan çıkanlar ‘pes’ dedirtti

Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda meyve suyu paketi içerisinden çıkanlar şoke etti.

Güncellenme: 20:43, 12/06/2021
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Meyve suyu kutusundan çıkanlar ‘pes’ dedirtti

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ünseli Mahallesi’nde icra edilen önleyici hizmet devriyesi esnasında durdurulan yolcu minibüsünde kimlik kontrolü yapıldı.

Yapılan kimlik kontrolünde araçta yolcu olarak bulunan Ş.T. isimli şahsın çantasındaki meyve suyu paketinin içinde bulunan şişede toplam 50 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Olay ile ilgili Ş.T., isimli şahıs gözaltına alındı. Ele geçirilen metamfetamin uyuşturucu ve uyarıcı madde muhafaza altına alınırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi. İHA

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