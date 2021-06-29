Mezuniyet fotoğraf çekiminden dönen liseliler kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı 

Kaza, saat 16.00 sıralarında kente 5 kilometre mesafedeki Paşabahçe Mesire Alanı yolu üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre Şehit Cemalettin Yılmaz Anadolu Lisesi öğrencisi bir grup, mesire alanında birlikte mezuniyet fotoğrafı çektirdi. Grup daha sonra, S.T.D. (18) yönetimindeki 58 FV 268 plakalı otomobille kent merkezine dönmek için yola çıktı.

İddiaya göre otomobil viraja hızlı girince yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazada sürücü ile birlikte Oğuzhan Şahin (17), S.B. (17), U.M.K. (17) ve E.K. (17) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Oğuzhan Şahin, Numune Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA