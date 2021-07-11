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MHP’li Suakıtıcı’nın iş yeri kurşunladı

Çorum'un İskilip ilçe belediyesinin MHP'li Meclis üyesi İsmail Suakıtıcı'nın iş yeri dün gece kurşunlandı. Suakıtıcı, daha önce ilçenin MHP Belediye Başkanı Ali Sülük hakkında yaptığı suç duyurusuyla gündeme gelmişti.

İsmail AKDUMAN
Güncellenme: 22:10, 11/07/2021
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MHP’li Suakıtıcı’nın iş yeri kurşunladı

Çorum’un İskilip ilçesinde meydana gelen olayda, iddialara göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler gece geç saatte MHP’li Belediye Meclis Üyesi İsmail Suakıtıcı’ya ait iş yerine tüfekle ateş etti. Sokakta park halinde bulunan bir araca da kurşun isabet ederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BAŞKANI ŞİKAYET EDEN MECLİS ÜYELERİ ARASINDAYDI

İş yeri kurşunlanan Suakıtıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dün gece yarısından sonra iş yerime silahlı saldırı yapılmıştır. Emniyet saldırının faillerini bulmak için yoğun çalışma içerisindedir. Saldırı ile ilgili şahsımı arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten ve saldırıyı kınayan tüm eş dost akraba ve büyüklerime teşekkür ederim” dedi.

MHP’Lİ BAŞKANI ŞİKAYETİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Suakıtıcı’nın adı, MHP’li Belediye Başkanı Ali Sülük’ü şikayet eden 5 MHP’li Meclis üyesi arasında yer almıştı. Toplam 9 meclis üyesi, Başkan Sülük, hakkında belediyede yapılan iş ve işlemler ile belediyeye bağlı olan bazı işletme ve birimlerde yapılan işlerde yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığını ileri sürerek Cumhuriyet Savcılığına Şubat ayında suç duyurusunda bulunmuştu.

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