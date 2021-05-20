Milas’ta 7 köpek öldürüldü

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde üç gün içerisinde bazı kişi veya kişilerin evlerin bahçelerine attıkları kıyma içine karıştırılan zehirli maddeyi yiyen 7 köpek can çekişerek öldü. Bazı köpekler ise hayvan severler tarafından otomobillerle veterinerlere taşınarak kurtarıldı. Üç gün içerisinde 7 köpeğin zehirlenerek öldürülmesine sert tepki veren hayvan severler ve hayvan sahipleri jandarmaya suç duyurusunda bulundu.

BAHÇEDEKİ KÖPEKLERİ ZEHİRLEDİLER

Beslediği iki köpeğin bahçesinde zehirlendiğini belirten evli ve iki çocuk annesi Halime Güler “Köpeklerim bahçemdeydi, gece yarısı havlamalarını duydum can havliyle bağırıyorlardı, dışarı çıktığımda can çekiştiklerini gördüm, ne yaptıysak kurtaramadık. Suçluların bulunması için jandarmaya şikayetçi olduk” dedi.

BUNUN ADI TOPLU KATLİAM

Bodrumlu hayvan severlerden Adem Çelik (65) ise “Her yıl yaz sezonu geldiğinde özellikle kıyı mahallerinde bu tür toplu zehirlemeler oluyor ve önlenemiyor. Onlarca yüzlerce kez şikayet ettik, ama suçlular bulunamadı. Bu kez de kıyma ve tavuk etlerinin içine zehir koyarak her yere atmışlar. Bu hayvanların çoğu sahipli, sahipsiz olanlarda var, bu cinayeti işleyenlerin bulunmasını istiyoruz, çünkü bunun adı toplu katliam” dedi.