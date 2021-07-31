Milas’ta bir kişi yangın çıkardığı iddiası ile tutuklandı

Muğla’nın Milas ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda yangın çıkardığı iddia edilen bir kişi, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞAR ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesindeki Aydınlıkevler Mahallesi'nde iki gün önce birkaç farklı noktadan çıkan yangın önce makilik alan, ardından zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazilerini yakmıştı. İtfaiye ve orman ekiplerinin üç saat süren mücadelesi sonrası yangında 4 hektarlık alan zarar gördü.

Vatandaşların ihbarı üzerine kundaklama şüphesi ile yakalanan ve Sakarya ilinden geldiği tespit edilen V.B. isimli kişi dün Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milas'ta makilik alanda başlayan ve ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürülen yangınla ilgili yakalanarak gözaltına alınan bir zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı

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