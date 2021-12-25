Milas’ta liseli kızları taciz eden iki kişi yakalandı

Muğla’nın Milas ilçesinde okullarından çıkan liseli iki kız öğrenciyi günlerdir takip edip taciz eden iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Bir tacizci tutuklandı, diğeri adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesinde yaşları 15 ve 17 olan liseli iki kız öğrenciyi yaklaşık iki haftadır okul çıkışında takip ederek cinsel tacizde bulunan Y.B. ve Y.P. polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

MOBESE ve iş yeri kameralarını inceleyen ve liseli kızları taciz eden iki kişi Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Mahkeme sonucunda Y.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Y.P. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli asayiş ekiplerinin ortaokul ve lise etraflarında önlem aldığı belirtildi. DHA

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