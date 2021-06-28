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Milas’ta orman yangını

Muğla’nın Milas ilçesinde bugün akşam saatlerinde çıkan orman yangınında yaklaşık üç hektarlık alan zarar gördü. Akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları başladı.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 23:59, 28/06/2021
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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Alaçam Mahallesi Akçaalan mevkiinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter, 16 arazöz, 2 dozer ve 80 orman işçisinin müdahale ettiği yangında yaklaşık 3 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangının saat 21.30 sıralarında kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının başladığı belirtildi.

YER YER PARLAMALAR OLUYOR

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiği aşırı rüzgar nedeniyle yer yer parlamaların olduğu yangın ile ilgili jandarmanın soruşturma başlattığı belirtildi.

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Yayınlanma Tarihi:23:55,