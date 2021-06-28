Milas’ta orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Alaçam Mahallesi Akçaalan mevkiinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter, 16 arazöz, 2 dozer ve 80 orman işçisinin müdahale ettiği yangında yaklaşık 3 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangının saat 21.30 sıralarında kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının başladığı belirtildi.

YER YER PARLAMALAR OLUYOR

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiği aşırı rüzgar nedeniyle yer yer parlamaların olduğu yangın ile ilgili jandarmanın soruşturma başlattığı belirtildi.