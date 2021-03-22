Milyonlarca liralık ‘devre mülk’ dolandırıcılığı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, termal devre mülk satışı yapan suç örgütü üyelerinin “suç örgütü kurma”, “suç örgütü üyesi olma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından cezalandırılmalarını talep etti.

“3,5 MİLYON TL HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMIŞ”

Müşteki avukatlarından Merve Ceren Aydınalp, 2016 yılından buyana çok sayıda mağdurun başvuruda bulunduğuna dikkat çekerek şunları söyledi; “115 sayfalık bir iddianame düzenledi. Şuanda da bu yönde bir yargılama safhasındayız. İnşallah bütün mağdurların mağduriyetlerinin giderileceğini ümit ediyoruz. Devre mülklerden toplam 3 milyon 504 bin 455 lira haksız menfaat sağlandığının tespit edildi. Aslında burada net bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü bütün mağdurların suç duyurusunda bulunmadığını biliyoruz. Bu suç duyurusunda bulunan çok kısmi, çok yüzeysel sayıda aslında.”

“DAHA YAPIMINA BAŞLANMAYAN YERLERİ SATMIŞLAR”

Mağdurların yapımına dahi başlanmayan yerlerin gösterilerek satışının yapıldığını belirten Aydınalp, “Mağdurlar fotoğraf ve maketlerden alım yapmış. Ancak gösterilen görseller, müşterilere satışı yapılanlar değil. Savcılığın da hiyerarşik yapıya mensup olduğunu düşündüğü şahıslar, henüz daha yapımına dahi başlamadıkları yerleri göstererek, bunlar üzerinden satış yapıp ödeme alıyorlar. Ayrıca mağdurlara buralarda bir termal kaynak bulunduğuna bahisle satışlar yapılıyor ama yapılan tespitler doğrultusunda anladığımız kadarıyla maalesef bu satışı gerçekleştirilen yerlerde termal kaynak da yok.” dedi.

NE İNŞAAT NE DE DEVRE MÜLK VAR

Öte yandan 107 kişinin mağdur edildiği olayda, ne inşaat projelerinin olduğu ne de devre mülklerin yapılacağı alanda bir termal kaynak olduğu öğrenildi.