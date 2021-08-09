Minibüs şarampole yuvarlandı; anne öldü, kızı ve sürücü yaralandı

Ordu'nun Gölköy ilçesinde şarampole yuvarlanan minibüsteki yolculardan Güleser Kaya (50) öldü, kızı ve sürücü yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Direkli Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Çakıcı (55) yönetimindeki 52 ABP 821 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Ağaca çarparak duran minibüste yolculuk yapan Güleser Kaya hayatını kaybederken, kızı Tuğçe Kaya (23) ve sürücü Mustafa Çakıcı ise yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Gölköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Güleser Kaya’nın cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga gönderildi. (DHA)