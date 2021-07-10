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Minibüsü alev alev yandı! Canlarını zor kurtardılar

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu minibüsü alev topuna dönerken, içinde bulunan sürücü ile 4 yolcu son anda canlarını kurtardı.

Güncellenme: 22:37, 10/07/2021
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Minibüsü alev alev yandı! Canlarını zor kurtardılar

Olay, Safranbolu ilçesine bağlı Çatak köyü yolu üzerinde seyir halinde olan Abdullah A. idaresindeki minibüsün motor kısmında bir anda dumanlar ve alevler yükseldi.

SON ANDA KURTULDULAR

Durumu fark eden sürücü hemen minibüsü durdurarak içinde bulunan 4 yolcu ile birlikte alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtularak kendilerini dışarı atmayı başardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri alev topuna dönen minibüse müdahale ederek yangını ormanlık söndürdü.

Yangın sonrası yolcu minibüsünden geriye ise demir yığını kalırken, olayla ilgili Safranbolu Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı. İHA

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