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Minik Abdülkadir, kelebek camı kırılarak kurtarıldı

Adana'da annesinin kontak anahtarını üzerinde unuttuğu otomobilin kapıları kilitlenince mahsur kalan Abdülkadir Bez (3), aracın kelebek camı kırılarak kurtarıldı.

Güncellenme: 19:55, 23/06/2021
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Merkez Seyhan ilçesi Tellidere mahallesindeki evine eşya almak için gelen Tuğba Bez, Abdulkadir’i otomobilde bıraktı.

Kontak anahtarı üzerinde kalan otomobilin kapıları kilitlenince, Abdülkadir araçta mahsur kaldı. Yoldan geçen atık kağıt toplayıcısı Mahmut Basmacı, aracın içerisindeki çocuğu görünce anne Tuğba Bez’e haber verdi.

POLİSE HABER VERDİ

Çevredekilerle birlikte, aracın kapısını açmayı başaramayan Tuğba Bez, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve CANKUR ekipleri sevk edildi. Nefessiz kalan Abdülkadir, aracın kelebek camı kırılarak çıkarıldı. Sağlık görevlileri, minik Abdülkadir’i ambulansla hastaneye götürdü.

Aracın kapısını açmak için çaba sarf ettiklerini belirten Mahmut Basmacı, Anahtarla açmaya çalıştık ancak başaramadık. Sonrasında CANKUR ekipleri geldi, camı kırıp, çocuğu çıkarttı. Nefessiz kalmıştı ve çok terlemişti dedi.

Hastanede müdahale edilen Abdülkadir’in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA

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Yayınlanma Tarihi:19:07,