Minik serçeyi parmakları ile hayata döndürdü

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeli Murat Sivrioğlu’nun minik bir serçeyi yaşama döndürdüğü görüntüleri sosyal medyada günün konusu oldu. Balkona çarparak yere düşen ve hareketsiz kalan serçeyi parmağı ile kalp masajı yaparak hayata döndüren Sivrioğlu, yaşadıklarını “İnanılmaz bir duygu” sözleriyle anlattı.

“ÖLMÜŞ GİBİYDİ”

İncirliova'nın Sandıklı Mahallesi’ndeki evinden işe gitmek üzere çıktığını söyleyen Sivrioğlu o anları şöyle anlattı:

“Yolda giderken kuşun balkona çarpıp yere düştüğünü gördüm. Ölmüş gibiydi, hiç hareket yoktu. Ben yine de şansımı denemek istedim. Hemen iki parmağımla yavaş yavaş kalp masajı yaptım. Bir süre sonra hafiften hareketlendi. Devam ettikçe kendine gelmeye başladı. Ayaklarının üzerine durmaya başlayınca bu kez sırtından masaj yapmaya devam ettim. Bir süre sonra hareketlendi ve özgürlüğe uçtu. Çok güzel, inanılmaz bir duygu anlatılmaz” dedi.

“DOĞRU MÜDAHALE, BAŞARILI OLMUŞ”

İtfaiye eri Murat Sivrioğlu'nun doğru bir müdahalede bulunduğunu söyleyen Veteriner Hekim Nevzat Yıldızlı, “Yapılan müdahale bilinçli ve doğru bir yardım. Solunum durduysa, zorlandıysa kalp ve solunum masajı canlandırır. İtfaiye memuru arkadaş doğru olanı yapıp başarılı olmuş. İlk yardım yerini bulmuş” dedi.