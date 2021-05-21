Miray bebeğin davası 6. yılında

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada tarafları avukatları temsil etti.

İstanbul'da Akciğer enfeksiyonu ve solunum yetmezliği şikayetleriyle Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi edilen 6 aylık Miray Türkkan, 20 Kasım 2015'de hayatını kaybetmişti. Miray bebeğin ailesi, bebeklerinin yanlış tedavi ve aşırı doz digoksin ilacı etkisi ile zehirlendiğini ve bu yüzden öldüğünü iddia ederek şikayetçi olmuşlardı.

6 YILA KADAR HAPİS TALEBİYLE AÇILAN DAVA 6 YILDIR DEVAM EDİYOR

6 yıl önce meydana gelen olaya ilişkin İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesine açılan davanın 18. duruşması görüldü. Yıllardır sonuçlanamayan dava sürüncemede kaldı. Türkkan ailesinin avukatı Semih Gündoğdu, dosyanın artık karar aşamasına geldiğini belirterek, sanıkların üst sınırdan cezalandırılmalarını talep etti.

“ASTIN ÜSTÜNÜN TALİMATINI YERİNE GETİRMEMESİ BİR SUÇTUR”

Mahkemede beyanda bulunan sanık Elvis Kraja'nın avukatı Ali Rıza Dizdar ise müvekkiline ilacı kullanmasını söyleyen diğer sanığın profesör olduğunu söyleyerek, “Astın, üstünün talimatını yerine getirmemesi bir suçtur. Bu nedenle Adli Tıp Genel Kurulu'ndan rapor alınmasını istiyoruz” dedi.

BİLİRKİŞİ HEYETİ OLUŞTURULACAK

Mahkeme, alanında uzman bilirkişi heyeti oluşturularak eylemin kusur yönünden incelenmesi için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Miray Türkkan'ın ölümünün, hekimin kusurundan kaynaklandığı, şüpheli Elvis Kraja'nın kendisine söylenen tedaviyi yanlış uyguladığı, diğer şüpheli Nurettin Onur Kutlu'nun da kritik bir tedavi olarak nitelendirdiği bu tedavi sırasında organizasyon kusuru bulunan hekimlerle ve yardımcı personelle iş birliğini sağlamadığı ve her iki şüphelinin taksirle ölüme sebebiyet verdiği kaydedildi.

İddianamede, şüpheliler Nurettin Onur Kutlu ile Elvis Kraja hakkında, “Taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar cezası talep ediliyor.