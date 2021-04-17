Mısra Öz, Covid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı

Çorlu’daki tren katliamında oğlunu ve eşini kaybeden Mısra Öz Sel yoğun bakıma kaldırıldı.

Haberi Oğuz Arda Sel’in dedesi Mehmet Öz sosyal medyadan duyurdu. 5 gün önce solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye yatırılan Mısra Öz’ün durumunun ağırlaştığı öğrenildi.

SON DAVA GEÇEN AY GÖRÜLDÜ

Edirne Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı’ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrilmişti. Kazada, 7'si çocuk 25 kişi hayatını kaybetti, 340 kişi de yaralanmıştı. Ölenler arasında 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel ile babası

Hakan Sel de bulunuyordu.

Tren faciasına ilişkin TCDD üst yönetimi ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yargılanmasının talep edildiği son duruşma 16 Mart 2021 tarihinde düzenlenmişti.