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Mısra Öz, Covid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı

Çorlu tren kazasında Oğlu Arda Sel ve eşi Hakan Sel'i kaybeden Mısra Öz'ün Covid-19 nedeniyle yatırıldığı hastanede yoğun bakıma alındığı duyuruldu.

Güncellenme: 16:43, 17/04/2021
HaberlerGünün İçinden
Mısra Öz, Covid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı

Çorlu’daki tren katliamında oğlunu ve eşini kaybeden Mısra Öz Sel yoğun bakıma kaldırıldı.

Haberi Oğuz Arda Sel’in dedesi Mehmet Öz sosyal medyadan duyurdu. 5 gün önce solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye yatırılan Mısra Öz’ün durumunun ağırlaştığı öğrenildi.

SON DAVA GEÇEN AY GÖRÜLDÜ

Edirne Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı’ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrilmişti. Kazada, 7'si çocuk 25 kişi hayatını kaybetti, 340 kişi de yaralanmıştı. Ölenler arasında 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel ile babası
Hakan Sel de bulunuyordu.

Tren faciasına ilişkin TCDD üst yönetimi ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yargılanmasının talep edildiği son duruşma 16 Mart 2021 tarihinde düzenlenmişti.

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Yayınlanma Tarihi:16:42,