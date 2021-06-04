Mobil bankacılık dolandırıcılarına operasyon: 13 gözaltı

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini ‘kamu görevlisi' veya ‘banka', ‘sigorta şirketi' ya da ‘kredi kurumlarının çalışanı' olarak tanıtıp mobil bankacılık dolandırıcılığı yapan bir suç şebekesini tespit etti. Şebekenin, ağlarına düşürdükleri kişilerin bilgilerini ele geçirerek vurgun yaptığını belirleyen Siber Polisi, yapılan 3 aylık takibin devamında operasyon düzenlendi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, ilk olarak vatandaşları bankaların müşteri hizmetlerine ait numaraların önüne “+99“ ekleyerek banka müşteri hizmetlerinden aradıklarına ikna ettikten sonra “Hesabınızdan para çekildi”, “Hesabınız bahiste kullanıldı” gibi yalanlarla yönlendirmeler yapan, bankacılık bilgilerini ele geçirip, mağdurların hesaplarından çektikleri paraları önceden belli bir komisyon karşılığında anlaştıkları üçüncü kişilerin banka hesaplarına aktaran 5 şüpheli tespit edildi.

VURGUN MİKTARI BELLİ DEĞİL

Bu yöntemle yüklü miktarda haksız kazanç temin ettiği tespit edilen 5 şüpheli düzenlenen ilk operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan mobil bankacılık dolandırıcısı 5 zanlı, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Polis bu kez yeni bir operasyon için harekete geçti. İlk operasyonda yakalanıp tutuklanan 5 kişiyle birlikte organize şekilde hareket ettikleri belirlenen şebekenin diğer üyeleri için bu sabah İstanbul ve Düzce'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve suç unsuru içeren çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, ifade işlemlerine başvurulmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, mağdur olan kişi sayısı ve vurgunun miktarı ise henüz açıklanmadı. Gözaltına alınan zanlıların polisteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. (İHA)