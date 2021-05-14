Mobilya fabrikasında korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre, Şehzadeler ilçesi Selimşahlar Mahallesi İzmir-İstanbul karayolu üzerindeki bir mobilya fabrikasında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın üretim kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ahşap ve yanıcı maddelerin alev almasıyla kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Yangının ilk anında alevlere müdahale etmek isteyen bir çalışan kolundan yaralandı.

Yaralıya olay yerinde bulunan 112 ekiplerince müdahale edildi. Yaklaşık 2 saat içerisinde yangın kontrol altına alınırken, yoğun dumanın sardığı fabrikada bulunan civcivler de yine itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)