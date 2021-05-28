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Motor yatta 63 göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinden bindikleri motor yat ile Yunanistan adalarına geçmeye çalışan yattaki 63 Pakistan ve Suriyeli göçmenler ile organizatör oldukları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 19:09, 28/05/2021
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Motor yatta 63 göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi yakınlarından bindikleri motor yat ile Yunanistan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin bulunduğu ihbarını değerlendiren sahil güvenlik ekipleri Torba Mahallesi açıklarındaki Salih Adası yakınlarında hareket halinde olan 18 metre uzunluğundaki motor yatta arama yaptı.

Arama sırasında yatın kapalı bölümlerine gizlenmiş 63 Pakistan ve Suriyeli göçmen ile organizatör oldukları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Güllük limanına getirilen göçmenlerin ifadelerinin alındıktan sonra Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Göç İdaresi Bürosu'na teslim edilecekleri öğrenildi.

Göçmenler yat ile umuda yolculukta kişi başı yaklaşık 2 bin dolar ödeme yaptıkları öğrenildi.

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