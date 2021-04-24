Motosiklet faciası: 2 ölü

Kaza, Korkuteli Antalya karayolu Cehennem Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 48 AAH 993 plakalı hız motosikleti, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle bariyerlere çarptı.

Motosikletin üzerinde bulunan Şemsi Akarca ile Hakan Sert, çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayarak çelik bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 ekiplerine haber verdi.

112 ekiplerinin yaptıkları kontrolde her iki kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İHA

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