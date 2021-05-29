Motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir’de Sahilleraltı’ndan Dikili yönüne giden Alican Gülbahar, Uğur Mumcu Caddesi’nde karşı yönden otomobile çarpmamak için yönetimindeki 35 JA 3512 plakalı motosikletle manevra yaptı.

Bu sırada kontrolden çıkan motosiklet, önce kaldırama, ardından da marketin önünde bekleyen Mesut D.ye çarptı. Kazada Alican Gülbahar ile arkasındaki Begüm I. ve Mesut D. yaralandı.

Çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Alican Gülbahar doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Begüm I’nın sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu bildirildi.