Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, dün öğle saatlerinde Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Adana Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Harun Ç. (25) idaresindeki motosiklet, bulvar üzerinde karşı yönden gelen 33 ADA 933 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrularak taklalar atan motosikletten düşen Harun Ç. ağır yaralandı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Harun Ç. çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında kasksız olduğu iddia edilen genç sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Harun Ç.’nin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)