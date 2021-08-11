Motosikleti bırakıp benzinini çaldı

Osmaniye’de bir evin bahçesinde park halindeki motosikletin benzinini çalan hırsızlık şüphelisi şahıs, önce kameralara ardından polise yakalandı.

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Raufbey Mahallesinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Görüntüleri izleyen ekipler, bir şahsın etrafta bir süre çalacak bir aradığını ancak çalacak bir şey bulamayınca park halinde olan motosikletin benzinini çalan şüphelinin daha önceden 37'si hırsızlık olmak üzere toplamda 44 suç kaydı olan S.T. olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından evinde kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına S.T. isimli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. (İHA)



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