MSB: 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" dedi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından “Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi” açıklaması yaptı.