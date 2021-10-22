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MSB: 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" dedi.

Yayınlanma: 18:56 - 22 Ekim 2021 Güncellenme:
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MSB: 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından “Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi” açıklaması yaptı.

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