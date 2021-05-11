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MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Yıldırım operasyonunda PKK'lı 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Güncellenme: 19:32, 11/05/2021
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MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

* Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyinde başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor.

* Başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında terör örgütü PKK’ya ait; 1 adet M-16 A4 piyade tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 bidon amonyum nitrat uzaktan komutalı EYP, 4 adet Alfa fire düzenek EYP, 6 adet basma düzenek EYP, 1 adet SB-81 anti tank mayını, 5 adet anti tank roket mühimmatı, 1 adet 105 milimetrelik top mühimmatı, 5 adet el bombası, 5 adet sevk fişeği, 1 kutu 7.62 milimetre PKMS Makinalı Tüfek mühimmatı, 5 adet M-16 A4 piyade tüfeği şarjörü, 5 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet devre ölçer, 1 adet alfa fire, 1 adet termal silah dürbünü ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Irak kuzeyinde teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Pençe- Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin- Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKKlı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi” denildi.

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