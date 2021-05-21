MSB duyurdu! İmha edildiler

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından görüntüler paylaştı. MSB’nin paylaştığı görüntülerde teröristlere ait bir mağaranın görüntülerine yer verildi. Mağara içindeki mühimmatın operasyon sonucunda kullanılmaz hale getirildiği bildirildi.

MSB’den yapılan bilgilendirmede, “Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hale getirildi” denildi.