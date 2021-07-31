MSB: İran uçağına su ikmali yaptık

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'ın yangın söndürme çalışmaları için Türkiye'ye gönderdiği uçağa su ikmalinin Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda yapıldığını duyurdu.

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Türkiye'nin birçok noktasında görülen yangınlara İran'dan da yangın söndürme uçağı desteği gelmişti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda bulunan 30 tonluk su tankeri ile İran'dan gönderilen yangın söndürme uçağına su ikmali yapıldığını duyurdu.

“BİRÇOK UNSURUMUZ İLE YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK SAĞLANMAKTADIR”

Bakanlık ayrıca, “Aksaz Deniz Üs Komutanlığımıza ait dozerle de yangın bölgesindeki arazözler için yol açma çalışmaları yapılmakta, birçok unsurumuz ile yangın söndürme çalışmalarına destek sağlanmaktadır” açıklaması yaptı.