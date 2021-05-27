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MSB: Tıbbi yardım malzemeleri Hindistan’a ulaştırıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Hindistan'a COVID-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemelerinin ulaştırıldığını açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:38, 27/05/2021
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MSB: Tıbbi yardım malzemeleri Hindistan’a ulaştırıldı

COVID-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemelerinin bulunduğu koliler Türkiye’den Hindistan’a gönderilmek üzere 25 Mayıs’ta Etimesgut'tan havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait A400M askeri kargo uçağıyla yola çıkmıştı. Milli Savunma Bakanlığı, yardım kolilerinin Hindistan’a ulaştırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “25 Mayıs 2021 tarihinde Etimesgut'tan havalanan Hava Kuvvetlerimize ait A400M uçaklarımız, COVID-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemelerini Hindistan'a ulaştırdı.” denildi.