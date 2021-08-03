MSB: TSK yangınla mücadelede milletinin yanında

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Dalaman ilçesinde yangınla mücadeleye destek veren askerlerin görüntülerini paylaştı. MSB'nin paylaşımında, "Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelede, yangınla mücadelede her zaman ve her yerde milletinin emrinde, milletinin yanında" denildi.

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MSB’den yapılan paylaşımda, Mehmetçik’in Muğla Dalaman yangınına müdahalesine ilişkin görüntüler aktarıldı. Bakanlığın Twitter hesabından görüntülere ilişkin yapılan paylaşımda, “Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelede, yangınla mücadelede her zaman ve her yerde milletinin emrinde, milletinin yanında” ifadelerine yer verildi.