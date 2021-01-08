Mucize bebek, 142 gün sonra yaşama tutundu

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan Emete Varış (30), 23 haftalık hamileyken rahatsızlanması üzerine ilçedeki hastaneye başvurdu. Sağlık görevlilerince ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edilen Emete Varış sezeryanla doğum yaptı. 520 gram olarak dünyaya gelen Dilber Nisa adlı bebek, ilerleyen süreçte 410 grama kadar düştü. Kuvözde solunum cihazına bağlı olarak yaşayan ve anne sütünden başka bir şey verilmeyen Dilber Nisa bebek, 142 günlük tedavisinin ardından annesiyle birlikte taburcu edildi.

“GAYET İYİYİZ”

Hastanede yapılan müdahale ve sonrasındaki süreci anlatan anne Emete Varış, “Nisa üçüncü bebeğim. Yaklaşık 5 aydır hastanedeyiz. Bu süreçte bebeğimin sağlığı konusunda birtakım küçük sorunlarla karşılaştık. Şükür ki büyük sorunlarla karşılaşmadık. Tüm bebeklerde olduğu gibi ufak tefek problemler oldu. Gayet iyiyiz ve bugünlere geldik. Uyumumuz da Allah'a şükür çok iyi. Büyük kızım 6 yaşında, bir de 4 yaşında küçük ablası var. Kardeşlerini çok merak ediyorlar. Bizi bekleme sürecindeler, merak ediyorlar. Taburcu edildikten sonra kontrollerimiz devam edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“ANNE SÜTÜ DIŞINDA HİÇBİR ŞEY VERİLMEDİ”

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hanifi Soylu ise yaptığı açıklamada, Nisa bebeğin normal doğum süresinden 17 hafta önce dünyaya geldiğini söyledi. Bebeğin, erken doğumundan kaynaklanan problemlerini tedavi etmeye yönelik çalışma başlattıklarını ifade eden Soylu, “Sezaryenle dünyaya gelen Nisa bebek, 520 gram olarak doğdu.

İlerleyen süreçte vücudundaki fazla sıvıları attığında 410 grama kadar düştü. İlk başta beklenen zorlukları yaşadık. 23 haftalık doğan bir bebeğin yaşayacağı tüm komplikasyonları yaşadı. Akciğer ve beslenmeyle ilgili sorunları oldu. Uzun süre solunum cihazına bağlı olarak kaldı. Beslenmesi dikkat gerektiren süreç olduğu için anne sütü dışında hiçbir şey almadı. Herhangi bir mama kullanmadık. Beslenemediği zaman da damar yolundan beslenmesine devam ettik. Enfeksiyon yönünden ciddi bir sıkıntı yaşamadık. Akciğerler yönünden oksijenin çok zararlı olduğunu bildiğimiz için takibi yönünde sıkı politikalar izledik. O yüzden akciğerleri de çok fazla hasar görmedi” dedi.

“YAVAŞ YAVAŞ KİLO ALDI, SORUNLARI ZAMANLA AŞTI”

Prof. Dr. Soylu, Nisa bebeğin tedavi sürecinde yavaş yavaş kilo aldığını ve sorunları zamanla aştığını aktardı. Bebeğin gelişiminin ve sağlığının normale döndüğünü anlatan Soylu, “Son 3 haftadır da bebek ve annenin uyum ve adaptasyonu sağlandı. Bu konudaki en büyük sevincimiz, herhangi şekilde kafasında bir kanama gelişmeden, oksijene bağımlı olmadan, annesinin tamamen kendisini beslediği bir bebek olarak sağlıklı şekilde taburcu etmemizdir.

142. gününde normal haftasına gelen, bin 800 grama ulaşan Nisa bebeği bugün itibarıyla taburcu ediyoruz. Tabi ki 500 gramlık bir bebek taburcu etmek güzel ama sağlıklı 500 gramlık bebeği taburcu edebilmek daha da güzel. Bu süreci başarılı şekilde yönetebilmeniz için modern teknoloji kullanmanız önem arz ediyor. Bebekler için günün 24 saatinde, mesai kavramına bağlı olmadan zaman ayırabilecek tecrübeli bir ekibe sahip olmanız gerekiyor.

Her sabah, dünyada olan gelişmeleri kendi aramızda en az bir saat tartışıyoruz. ‘Kim bir insanın hayatını kurtarırsa tüm insanlığın hayatını kurtarmış gibidir' düsturunu da ilke olarak benimsediğimiz için başarılı sonuçlara imza attığımıza inanıyoruz. Nisa Bebeğin yanı sıra hâlen servisimizde tedavi gören 500-700 gram ağırlığa sahip diğer bebeklerimizin de sağlıkla taburcu olabilmeleri için gayretle çalışmaktayız. Bu hasta profilimizle de Türkiye'nin sayılı merkezleri arasında yer almaktayız” diye konuştu.