Müebbet hapis cezası alan kuzen katiline haksız tahrik indirimli tahliye

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Çaybeyi Mahallesi'nde 13 Ağustos 2018 tarihinde çıkan arazi kavgasında kuzeni Hüseyin Solmaz tarafından öldürülen Kemal Solmaz'ın ölümüne ilişkin davada karar verildi “Kasten adam öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan Hüseyin S. 10'uncu kez hakim karşısına çıktı.

Gaziantep 8 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin S. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılırken sanık Mehmet ve Halit S. ile tutuklu sanık Hüseyin S.'nin avukatı Enes Akbulut duruşmada hazır bulundu.

Kavgada palalı saldırıya karşı koymak için açtığı ateşle kuzenini öldüren Hüseyin S.'nin suçu şiddetli elem altında işlediğine kanaat getiren mahkeme heyeti verdiği müebbet hapis cezasını 10 yıla düşürerek Hüseyin S.'nin tahliyesine karar verdi.

İddia makamının mütalaasını açıklamasıyla başlayan duruşmada savcı sanık Hüseyin S.'nin “haksız tahrik altında kasten adam öldürme” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

“MEŞRU MÜDAFAA SINIRLARI İÇERİSİNDE KALDI”

Mütalaaya karşı savunma yapmak için söz alan sanık Hüseyin S.'nin avukatı Enes Akbulut, mütalaada aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirterek, “Olay yeri müvekkilin avlusu, bahçesidir. Tehditler bir gün öncesinden başlamıştır. Karşı taraf bir gün önceden gelip ‘Bu köyden ayrılacaksınız. Yoksa burayı kan gölüne çevireceğiz' diyor. Sabah 07.00 civarında Halit müvekkilin bahçesine girerek saldırmaya başlıyor. Karşı tarafın silahla geldikleri de sabittir. Eşini de yaralıyor. Ateş açılınca müvekkilim de mecburen havaya doğru ateş ediyor. Meşru müdafaa sınırları içerisinde kaldığını düşünüyoruz. Ağır tahrik söz konusudur. Olay yeri krokisi çok nettir. Müvekkilimin beraatını ve tahliyesini talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

“ÖLDÜRME KASTIM YOKTU”

Avukatının ardından mütalaaya karşı savunma yapan sanık Hüseyin S., kimseyi öldürme kastının olmadığını söyledi. Öldürme kastıyla hareket etmediğini aktaran Hüseyin S., “Ben öldürmek isteseydim beni palayla yaralayan Halit'i öldürürdüm. Kendileri bana ateş edince üzerimde silah olduğunu bilsinler ve üzerime gelmesinler diye ateş ettim. Mermi Kemal'e değmiş ama öldürme kastım yoktu. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum” dedi.

Sanık Halit S.’nin avukatı Ali Deniz yaptığı savunmada sanık Hüseyin S.'ye haksız tahrik hükümleri uygulanmaksızın, müvekkili yönünden ise haksız tahrik hükümleri uygulanarak yaralamadan karar verilmesini talep etti. Karar öncesi son sözü sorulan sanık Hüseyin S., “Takdir mahkemenindir” dedi.

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Hüseyin S.'ye verdiği müebbet hapis cezasını sanığın üzerine atılı suçu şiddetli elemin etkisi altında işlediğinin anlaşılmasından dolayı haksız tahrik indirimiyle 10 yıl hapis cezasına çevirerek tahliye ederken sanık Halit S.'ye 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Çaybeyi Mahallesi'nde akrabalar arasında 13 Ağustos 2018'de çıkan sözlü arazi kavgası silahlı çatışmaya döndü. Kendisine pala ile saldırılmasına karşılık olarak silahını çeken Hüseyin S., Kemal ile Halit S.'ye 5-6 el ateş açtı.

Açılan ateş sonucu mermilerin isabet ettiği Kemal S. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Hüseyin S. tutuklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Halit, Hüseyin ve Mehmet S. hakkında “kasten adam öldürme ve yaralama” suçlarından iddianame hazırlandı. (İHA)