Muğla’da uyuşturucu ve kaçak içki operasyonları…

Muğla’da, 7-14 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ile kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Yapılan 37 ayrı yakalamada; 1 kilo 539 gr. esrar, 19,07 gr. metamfetamin, 32,57 gr. eroin, 71,12 gr. skunk, 5,09 gr. bonzai, 81 adet sentetik ecza, 3 adet ekstasy hap, 79 kullanımlık A4 kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ele geçirildi.

Bu yakalamalar neticesinde 7 şahsa “Uyuşturucu Ticareti Yapmak” suçundan, bir kişiye “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanımını Kolaylaştırma ve Özendirme” suçundan, 39 şahsa “ Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak” suçundan işlem yapıldı. 3 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ETİL ALKOL VE KAÇAK İÇKİ YAKALANDI

Yine aynı tarihler arasında Muğla Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6 ayrı yakalamada; 11 litre etil alkol, 1 litre el yapımı alkol, 5 karton içi tütün dolu makaron, 54 adet bandrolsüz boş makaron, 12 kg kıyılmış tütün, dedektör, 2 projektör, tarihi eser obje, 2 gümrük kaçağı testere, 4 gümrük kaçağı şarjlı matkap, gümrük kaçağı kırıcı hilti, ruhsatsız tabanca, 4 adet fişek ele geçirildi. Bu yakalamalar neticesinde 10 şahsa 2bin 863 TL ceza yazıldı.

EMNİYET MENSUPLARINA İLKYARDIM DERSİ

Öte yandan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğünde görevli uzman personel tarafından; Muğla İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli başta asayiş, devriye, trafik birimlerinde görev yapan toplam 52 personele “İlk Yardım Eğitimi” verildi.