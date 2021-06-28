Muğla’da uyuşturucu ve kaçak içki operasyonunda 10 tutuklama

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bazı şüphelilerle ilgili teknik ve fiziki takip başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

48 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8’i mahkemede utuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 48 kişi hakkında da “uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak” suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

SAHTE İÇKİ İMALATINA OPERASYON

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imal edip gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser sattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Yaklaşık 45 polisin katıldığı operasyon kapsamında ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 50 litre etil alkol, gümrük kaçağı içki, kıyılmış tütün, çok sayıda sigara sarma ve doldurma makinesi, yüklü miktarda gümrük kaçağı nargile ve pipo tütünü, 2 ton kaçak akaryakıt, gümrük kaçağı parfüm, güneş gözlüğü ve kol saati, 143 tarihi eser para, 96 parça tarihi eser obje ve sikke, 4 dedektör, yer altı ısı ölçer, 7 senet ile senet defteri ele geçirildi.

EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Aramalarda ayrıca, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 11 şarjör, 537 fişek, silah tamir ve yapımında kullanılan torna makinesi de bulundu. Operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 28’i haklarında “kaçakçılık” suçundan başlatılan adli işlem sonrası serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 2 zanlı ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.