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Muğla’daki orman yangınında evler boşaltıldı

Muğla'nın Ula ilçesinde saat 14.30 sıralarında önce makilik alanda başlayan ve ardından rüzgarın etkisi ile ormanlık alana sıçrayan yangın Muğla- Antalya yolunda kabus yaşattı.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 16:32, 28/06/2021
HaberlerGünün İçinden
Muğla’daki orman yangınında evler boşaltıldı

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Çıtlık Mevkii'sinde makilik alanda başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı.  Hızla büyüyen yangına  Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmalarına 8 itfaiye arazözü, 12 orman arazözü, iki helikopter ile 80'e yakın orman işçisinin katıldığı belirtildi.

MUĞLA ANTALYA YOLUNDA KABUS YAŞANDI

Yangın söndürme ekipleri  yerleşim yerlerine yaklaşan alevleri kontrol altına alabilmek için mücadele ederken, bölgeye sevk edilen jandarma ve polis ekipleri de Muğla- Fethiye karayolunu trafiğe kapattı. Jandarma ekipleri Çıtlık ve Esentepe Mahalleleri'ndeki bazı evleri tahliye etmeye başladı.

Köyceğiz'deki şehit cenazesinden dönen ormancıların da yangına müdahale ettiği belirtildi.

Yangına yoldan geçen bir otomobilden atılan sigara izmaritinin yol açtığı iddia edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, SOĞUTMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Yol uzun süre alevler nedeniyle trafiğe kapatılırken bazı bağ evleri jandarma tarafından boşaltıldı. Yangın, hızlı ve yoğun müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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Yayınlanma Tarihi:16:30,